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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İş yerlerinde 'HES kodu' denetimi

İş yerlerinde 'HES kodu' denetimi

Ekiplerden detaylar

Trol 

-İş yerlerinde denetim yapılırken
-Hanife Ünsün, röp.
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) - İş yerlerinde "HES kodu" denetimi- Kırıkkale'de korona virüsle mücadele devam ediyor KIRIKKALE

- Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde "HES kodu" denetimleri gerçekleştiriliyor. Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki iş yerlerinde denetim yapan ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarını denetliyor, "HES kodu" kontrolü yapıyor. Korona virüs ile mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden işletme sahibi Hanife Ünsün, "Müşterilerimizi tek tek içeri alıyoruz. Böyle fazla bir şekilde almıyoruz. İçeride zaten maske takarak çalışma yapıyoruz. Tedbir olaraktan dezenfektanımız var. Müşterilerimizi uyarıyoruz. Maskesiz müşteri almamaya çalışıyoruz. Bazı insanlarımız dinlemiyor ama yine de onları uyarıyoruz" dedi.
(HA
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