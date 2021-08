İş yerlerinde duvara delik açıp 130 bin TL’lik saati çaldılar

-Satıcı gelmesi

- Kağıthane’de internetteki uygulama üzerinden yaklaşık 130 bin TL değerindeki saatini satmaya çalışan bir kişi, kendilerini alıcı olarak tanıtan hırsızların kiraladığı işyerine gelince hayatının şokunu yaşadı. Saati inceleyen hırsızlar, arkası delik olan dolaba saati koyduktan sonra “para almaya gidiyorum” diyerek, saati de çalıp kaçtı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan hırsızlar adli makamlarca serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nişantaşı’nda saat satan bir iş yerinde çalışan Eyüp Can U.’ya ulaşan hırsızlar, yaklaşık 130 bin TL değerindeki saati satın almak istediklerini söyledi.



Bunun üzerine çalışan Eyüp Can U., saati de alarak kendilerini alıcı olarak tanıtan hırsızların sokaktaki emlak ofisine götürdü. Arkasındaki duvarda delik olan dolaba saati koyup çaldılar Saati inceleyen hırsızlar, orijinal olduğunu ve alacaklarını söyleyerek ofis içerisindeki dolaba saati koyup, yan taraftan para getireceğini söyleyerek iş yerinden çıktı. Emlak ofisinde bir süre bekleyen Eyüp Can U., durumdan şüphelenerek açtığı dolabın arka kısmının olmadığını ve duvarda delik olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. Hırsızların deldikleri duvardan saati alarak kayıplara karıştı. Emlak ofisini hırsızlar iki gün önce kiralamış Soyulduğunu anlayan Eyüp Can U. durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, işyerinde inceleme yaparak dükkanın sahibine ulaştı. İş yeri sahibiyle konuşan polisler, Nadir D. ismiyle gelen bir şahsın dükkanı iki gün önce kiraladığını söyledi.



Yapılan kira sözleşmesini inceleyen polis ekipleri, verilen bilgilerin sahte olduğunu belirledi. Yüz tanıma programı ile tespit edilen hırsız yakalandı Ehliyet fotokopisi üzerinde yüz tanıma programı üzerinden inceleme yapan ekipler, şahsın G.G. olduğunu belirledi. Geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların iki gün önce 34 LC 1359 plakalı otomobille işyerine geldiklerini belirledi. Kimliğin belirlenmesi üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.G. isimli hırsızı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı itiraf eden G.G., olayı E.T. isimli şahsın para teklif etmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.



Yakalanan hırsız arkadaşını da yakalattı Polis ekiplerinin gözaltına aldığı G.G., olayı gerçekleştirdikleri E.T. isimli hırsızı bulunduğu yere çağırdı. Bunun üzerine beklemeye başlayan polis ekipleri, iş yerine gelen E.T.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki kayıtları sorgulanan E.T. isimli hırsızın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Adli makamlarca serbest bırakıldı Yapılan ilk sorgusunda saati sattığını söyleyen hırsızın üzerinden tabanca ele geçirildi. Hırsızlar işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, hırsızların saatçiyi dolandırdıktan sonra iş yerinden çıkıp gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı. (DCC-ÖFA