-İş yerinin ortasındaki dut ağacı görenleri şaşırtıyor

-5.6.DÜKKAN SAHİBİ İLE RÖPORTAJ

-7.KİRACI İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ortasındaki dut ağacı görenleri şaşırtıyor. Ağaca zarar verilmemesi ve bakım şartıyla kiralanan iş yeri ağacın dalları ve gövdesi ile ilginç görüntü ortaya çıkarıyor. İslahiye'nin Atatürk Mahallesi Barazi caddesinde yaşayan Erol Demir(58), 10 yaşındayken kendi arazilerine dut ağacı dikti. Ağacı diktikten 23 yıl sonra ise ağacın bulunduğu bölgeye iş yerleri yaptırmaya karar verdi. Doğayı ve araçları da çok seven Erol Demir, kendisinin sulayıp büyüttüğü ağacı kesmeye kıyamadı. İş yeri yaptırmaya da kararlı olan Demir, ağacı kesmeden iş yerini yaptırmaya karar verdi. Demir, bölgeye lokanta, balık satışı, bayan kuaförü ve motosiklet tamircisi olarak kullanılan ve bitişik haldeki 4 iş yeri yaptırınca ağaç, dükkanlardan birinin içerisinde kaldı. Ağaç, motosiklet tamircisi olarak kiralanan Malik Ejder Çetin'in iş yerinin içerisinde kaldı. Bakım ve masrafları kiradan düşülüyor Erol Demir, iş yerini kiraya verirken tek şartı içerideki ağaca zarar verilmemesi ve ağacın bakımı olduğunu ifade etti.

Kiracısına yaptığı masrafları kiradan düşeceğini belirten Demir, "İş yerini yapmaya karar verince ağacı kesemedim. ağacın kökü ve gövdesi iş yerinin içerisinde kalacak yekilde binaları inşa ettik. Yaklaşık 20 yıldır gözüm gibi baktım. Yaklaşık 5 yıldır da iş yeri kirada bulunuyor. İş yerini kiralarken istediğim en önemli şey ağacın bakımı oluyor. Ağacın bakım şartını koyarken, yapılacak tüm masrafların da kiradan düşüleceğini belirtiyorum. Aslında ağaç bizden çok kiracılarımızın işine yarıyor. Çünkü iş yerine gelenler çatıdan çıkan dalları, iş yerinin ieçirisinde ise ağacın gövdesini görüyorlar. Çok dikkatlerini çekiyor ve kimileri ise resim çekiliyor" dedi.

Önce ağaca bakım konusunda anlaştılar İş yerini kiralarkan ağacı görünce çok garipsediğini fakat zamanla alıştığını ifade eden Malik Ejder Çetin ise kira için anlaşırken ise ağacın bakım ve masraflarının kiradan düşülmesini istedi. Her geçen gün ağaca alışan Çetin, çatıdan yükselen dalları ve iş yerinin içerisindeki gövdesi ile ilginç görüntü oluşturan ağaca gözü gibi bakıyor. Çetin, "İş yerini kiralamak istediğimde sahibi ile ağacın bakımı konusunda anlaşmam gerekti. Erol Demir bey, 'paradan önce ağacın bakımı gelir' dedi.

Ağaca bakmayı kabul ettikten sonra iş yerini kiralama konusunu görüştük. Ağaca bakım konusunda anlaştıktan sonra iş yerini kiraladım. Artık alıştım, hatta bu durum hoşumuza gidiyor. Görenler şaşırıyor, ağaç ile ilgili sorular soruyor. Bir kere gelen burayı unatamıyor" diye konuştu.

(BŞ-SD-



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