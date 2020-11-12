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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

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( KARAMAN ) KARAMAN

Hastane Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Saldırı 


- Karaman’da 10 gün önce iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, 2 Kasım saat 23.50 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan Sebahattin Özer İş Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayi işleten Mehmet Öcal (31), iş yerini kapattığı esnada yaya olarak geldikleri öğrenilen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Öcal, çevredekilerinin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakım servisine alınan ve 10 gündür tedavisi devam eden Öcal, sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada ise olayın yaşandığı gün iş merkezinin umumi tuvaletine atılmış vaziyette bir tabanca ile pompalı tüfek buldu. Polis, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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