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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerinin çatısı çöktü, tadilat yapan vatandaş yaralandı

İş yerinin çatısı çöktü, tadilat yapan vatandaş yaralandı

Yaralının hastaneye getirilmesi

Hastane Sağlık Ekibi Barla 

-Hastaneden detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli'de dükkanın çatısında tadilat yapan esnaf, çatının çökmesi neticesinde 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ali K. dükkanının çatısında tadilat yapmak için çatıya çıktı. Çatıda bir süre duran ve tadilat yapan Ali K., çatının çökmesi neticesinde yaklaşık 6 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Ali K'nın çatıdan düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardım için yanına konuştu.
İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ali K., olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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