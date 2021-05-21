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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İş yerine silah ticareti baskını kamerada

İş yerine silah ticareti baskını kamerada

İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMA

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-SİYAH POŞET İÇİNEKİ SİLAH VE MERMİLER
-TERASTAKİ UYUŞTURUCU MADDELER

( ANTALYA )- Operasyonda, 6 adet tabanca, 7 adet şarjör ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi ANTALYA

- Konya’dan Manavgat’a silah getirip satacağı tespit edilen şüphelinin Manavgat’ta bulunan iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 adet tabanca, 7 adet şarjör ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı. Konya’dan Manavgat’a silah getirip satacağı tespit edilen M.K. isimli şahısın Manavgat sanayii sitesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada 5 adet 9X19 mm Baretta marka Tabanca, 1 adet 9X19mm, Cold 1911 Marka tabanca, 35 adet 9x19 Fişek, 25 kök kenevir bitkisi (Skunk), 2 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 6 adet Tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli M.K, 21 Mayıs Cuma günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.
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