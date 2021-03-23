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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

güvenlik kameralarından detaylar

Asad Akalan Kamera Saldırı 

-saldırı anı
-paranın çalınma anı
-iş yeri çalışanlarını darp etme anı

( GAZİANTEP )- Şehir eşkıyaları kamerada- O dövdü arkadaşı kasayı boşattı GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir gurup bir iş yerine saldırarak çalışanları darp etti. Dükkanların camını kıran şahıslar kasadaki paraları çaldı. Olay, Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen silahlı bıçaklı ve sopalı saldırganlar, önce iş yeri çalışanlarına saldırdı. İş yerinin camlarını kıran saldırganlardan biri iş yerindeki kasada bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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