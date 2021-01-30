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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof atan şüphelinin görüntüsü

Akalan 

-Polislerden görüntüler
-Molotof atılan iş yerinden görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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