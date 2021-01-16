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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

Şüphelilerin otomobil ile olay yerine gelip, park etmesi

Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-İkisinin yürüyerek
-Çaldıkları malzemeleri arabaya getirmeleri
-Bir daha markete gitmeleri
-Çaldıkları malzemeyi getirmeleri
-Şahısların emniyetten çıkışı

( MERSİN )- Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı MERSİN

- Mersin’de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, rahat tavırları pes dedirtti.Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde M.D. isimli müştekiye ait bir markette hırsızlık gerçekleşti. Gece saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, şüphelilerin İbrahim A., Mehmet B., ve Ömer K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsı da gözaltına aldı.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Güvenlik kameralarına yakalandılarÖte yandan, şahısların iş yerine gelme ve işyerinden çaldıklarını götürme anların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobil ile bölgeye gelen şahıslar, ara sokağa arabayı park edip, markete doğru yürüyerek gidiyorlar. Bir süre sonra çaldıkları malzemelerle caddede yürüyen şahıslar, bunu 3-4 kere yaptıktan sonra arabayla bölgeden uzaklaşıyorlar. Şahıslar, bunu 3-4 kere yaptıktan sonra arabayla bölgeden uzaklaşıyorlar.
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