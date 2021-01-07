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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada

İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelilerin adli makamlara sevk edilme anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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