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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şüphelinin adliyeye çıkartılması

Dedektif Jandarma Akalan Hırsız 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyünde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Jandarma dedektiflerince yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinden çalınan malzemeler Taşköprü ilçesindeki G.K. isimli şüphelinin evinde bulundu. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.G. ise jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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