Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

KEDİDEN DETAY

Mahsur Kaldı Polis Kurtarma Ekibi Uttu Polis Ekipleri 

-MAHALLEDİDEN DETAY
-OLAY YERİNDEN DETAY
-EKİPLERDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir iş yerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik operasyonu sonrası sağ salim kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı 1, Uğur Sokak üzerindeki akşam saatlerinde iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin penceresinde bir kedi mahsur kaldı. Kediyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye itfaiye ekibi istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekibi, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 1,5 saatlik operasyonun ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, mahalleli ekipleri alkış yağmuruna tuttu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı