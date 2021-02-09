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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İş yerinde çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

İş yerinde çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

-Olay yeri detay

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

--Yangından detaylar
--Ekipler detay
--Söndürme çalışmaları detay
--Vatandaşlar detay

( KOCAELİ )- Yangının söndürülme çalışmalarını korku dolu gözlerle izlediler KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın girişinde bulunan iş yerinde çıkan yangın, bina sakinlerini sokağa döktü. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izlediler. Yangın, Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te 7 katlı bir binanın girişindeki iş yerinde yangın çıktı. Kapalı haldeki süs eşyası üreten iş yerinde çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek dumandan etkilenmeleri için bina sakinlerini tahliye etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bina sakinleri ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi. İş yerinde maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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