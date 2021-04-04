Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İş yeri yangınından etkilenen kedi oksijen desteği verilerek kurtarıldı

İş yeri yangınından etkilenen kedi oksijen desteği verilerek kurtarıldı

Yangının olduğu sokaktan görüntü

Mahsur Kaldı Oksijen İmalathane Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

-Yangından kurtarılan kediden görüntü
-Kediye yapılan müdaheleden görüntü
-Müdahale eden ekibin bilgi vermesi

( İZMİR )- İş yeri yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi kurtarıldı İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde bir imalathanede çıkan yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerine Seyhan Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın ikinci katında bulunan bir polyester imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında imalathanede mahsur kaldığı tespit edilen Server Avcı (45) ile kedisi 'Minnoş'u kurtarmak için çalışma başlatıldı. Avcı ile kedisi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılırken, yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Vücudunda Yanıklar olduğu tespit edilen Server Avcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Dumandan etkilenen kediyede İzmir İtfaiyesi'nde görevli paramedikler ve sağlık çalışanları tıbbi müdahalede bulundu. Yanık tedavisi uygulanan ve oksijen desteği verilen kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement