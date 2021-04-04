İş yeri yangınından etkilenen kedi oksijen desteği verilerek kurtarıldı

-Yangından kurtarılan kediden görüntü

-Kediye yapılan müdaheleden görüntü

-Müdahale eden ekibin bilgi vermesi



( İZMİR )- İş yeri yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi kurtarıldı İZMİR



- İzmir'in Buca ilçesinde bir imalathanede çıkan yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerine Seyhan Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın ikinci katında bulunan bir polyester imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında imalathanede mahsur kaldığı tespit edilen Server Avcı (45) ile kedisi 'Minnoş'u kurtarmak için çalışma başlatıldı. Avcı ile kedisi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılırken, yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Vücudunda Yanıklar olduğu tespit edilen Server Avcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dumandan etkilenen kediyede İzmir İtfaiyesi'nde görevli paramedikler ve sağlık çalışanları tıbbi müdahalede bulundu. Yanık tedavisi uygulanan ve oksijen desteği verilen kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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