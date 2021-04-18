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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İş yeri yangında küle döndü

İş yeri yangında küle döndü

Yangından cep telefonu görüntüsü

( AYDIN ) AYDIN

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir iş yeri tamamen yanarak küle döndü. Yangın Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, bir yandan da beşinci katta mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yeri tamamen küle dönerken, kundaklama şüphesi ile polis ekipleri çalışma başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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