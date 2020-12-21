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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İş merkezinde yangın paniği

İş merkezinde yangın paniği

Yangın

Yangın Paniği Alabalık Elektrik Kontağı Yangına Müdahale Trol 

-Duman
-İtfaiye ekipleri ve müdahale
-Kalabalık
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinden bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde buluna 5 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. İş Merkezinin bodrum katında hasar meydana geldi Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SD-
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