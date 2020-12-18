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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi

İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi

Kolunu makineye kaptıran işçinden detaylar

İlk Müdahale Tekstil Fabrikası Fabrika Dikkatsizlik Ameliyat 

-İşçi ve doktorun konuşmaları
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçinin kopan kolu gerçekleştirilen 4 ameliyatla yeniden yerine dikildi.Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 42 yaşındaki Bakır Dipbakuz bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Dipbakuz, olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra acil ameliyat alındı. El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından ameliyatı planlanan hastanın ilk müdahalesi yapılarak elin ve kolun dolaşımı sağlandı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonucu hastanın kolu yerine dikildi. Hastanın kolu 4 ameliyat sonucu yerine dikildiğini belirten Op. Dr. Atılgan, “Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası takiplerinde problem yaşamadığımız hastamızın taburculuğunu planlanmaktayız. Böyle ciddi ve kompleks yaralanmalar hastanemiz el cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmakta olup hastanemizin güçlü alt yapısıyla hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.Tekstil fabrikasında çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu kolunu makineye kaptırdığını belirten Bakır Dipbakuz, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.
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