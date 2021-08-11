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İş makinesi sel sularına böyle kapıldı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İş makinesi sel sularına böyle kapıldı

İş makinesi sel sularına böyle kapıldı

kepçenin sulara kapılma anı

( SİNOP ) SİNOP

İş Makinesi Kamera Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu 


- Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara gömülmesi ve sürüklenmesi anbean kameralara yansıdı. Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bölgeden gelen dehşete düşüren görüntülerle daha iyi anlaşıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve 10’larca aracın sel sularına kapıldığı felakette iş makinaları da zarar gördü, taşan Ayancık çayı bir çok aracı yuttu. Ayancık çayının bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması olası bir can kaybının önüne geçti.
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