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İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Tabuttan detay

Cenaze Cenaze Namazı Helal Gesi 

-cenazeden detay
-helallik istenilmesi
-dua
-cenaze namazı
-fotoğraf

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zafer Uzuntaş (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda Zafer Uzuntaş (22) isimli genç üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzuntaş için Yenişehir Çamlık Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Uzuntaş'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngoren, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan gencin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi.

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