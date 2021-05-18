Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

- İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

-İtfaiyeden görüntüler

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Tabutun taşınması
--Cenaze arabasına konması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya evinde ölü halde bulundu. Olay Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 712. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya’dan bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen iş arkadaşları Karaboya’nın evine gitti. Kapıdan yoğun bir koku geldiğini fark eden iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkon kapısını kırıp içeri girdiğinde 52 yaşındaki Bahattin Karaboya’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Karaboya’nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Dilovası Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. (HY-AY
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement