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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İş arkadaşı tarafından öldürülen kadın Kayseri’de toprağa verildi

İş arkadaşı tarafından öldürülen kadın Kayseri’de toprağa verildi

Meral Şen'in eşinin tabutuna eşarbını örtmesi

Fabrika Cenaze Cenaze Namazı 

-Yakınlarının tabutunun başında ağlaması
-Cenaze namazından detaylar
-Cenazenin defnedilmesinden detaylar
-Meral Şen'in fotoğrafı

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Meral Şen, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 40 yaşındaki Meral Şen, fabrikada çalıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanmış, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meral Şen'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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