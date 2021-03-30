İş adamını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı

-Zanlının kafasını eğerek yüzünü gizlemesi

-Emniyetten görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da iş adamına kendini ‘gümrük müdürü’ olarak tanıtıp ‘iplik ticareti’ yapma vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Güngören’e bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde tekstil fabrikası işleten iş insanı Ş.M.’nin ofisine, 18 Mart’ta ‘tavsiye’ üzerine ‘iplik ticareti’ yapmak isteyen bir kişi geldi. İddiaya göre kendini ‘Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürü’ olarak tanıtıp adının ‘Ahmet’ olduğunu ifade eden kişi, iş insanı ile ‘ticaret’ karşılığı olarak para istedi. İş insanı Ş.M., ilk olarak 3 bin 710 Amerikan doları parayı sözde ‘gümrük müdürüne’ teslim etti. Para verdiği kişinin “dolandırıcı” olduğunu sonradan fark eden tekstilci, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İş yeri ve çevresinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinden sahte ‘gümrük müdürünün’ H.Ü. adlı kişi olduğu saptandı. Adresi emniyet ekiplerince tespit edilen sahte ‘gümrük müdürü’ H.Ü., dün Beşiktaş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen dolandırıcı, burada sorguya alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



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