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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İş adamı İsmail Hakkı Kısacık’ın FETÖ davasında karar

İş adamı İsmail Hakkı Kısacık’ın FETÖ davasında karar

-İsmail Hakkı Kısacık’ın adliyeden görüntüsü

( İSTANBUL )- Mahkeme sanık Kısacık’ın 3 yıl 9 ay hapsine hükmetti İSTANBUL

Genel Sekreter Mahkeme Heyeti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İş Dünyası 


- Kapatılan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasından dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme sanık Kısacık’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan TUSKON'a ilişkin ana davadan dosyası ayrılan iş adamı İsmail Hakkı Kısacık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ile taraf avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık İsmail Hakkı Kısacık’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Davanın Geçmişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON' un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istenmişti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni dosyalar üzerinden devam etmesine hükmetmişti. Bu kapsamda iş adamı sanık İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyası ayrılmıştı. Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaada sanık Kısacık’ın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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