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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Kurtarılma anı

Yaşlı Kadın A Haber Jandarma Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa taşınması
-Detaylar

( RİZE ) - RİZE

- Rize'de ırmak içerisine yuvarlanan 83 yaşındaki kadın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Aloğlu mahallesi Pilavdağı mevkiinde Ayşe Aloğlu isimli 83 yaşındaki kadın sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde yaşlı kadının eve gelmediğini gören yakınları hemen jandarmaya haber vererek köy içerisinde kadın aranmaya başlandı. Ormanlık alan içerisinden ses geldiğini duyan ekipler oraya yöneldi ve akşam saat 21.30 sularında Ayşe Aloğlu’nun ağır yaralı bir şekilde yuvarlandığı ırmak içerisinde bulundu. Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
(HFD-ÖS-Y)
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