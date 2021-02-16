- İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

-köpüklerin kapladığı ev

-köpükle kaplanan tabela

-sokaklar

-detay



( DUBLİN ) DUBLİN



- İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgardan etkilenen denizde oluşan köpükler kasabanın iç kesimlere doğru yayılarak evleri ve sokakları kapladı. İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın ardından denizden gelen köpükler kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı. Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpüklere teslim oldu. O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüklerine sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.



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