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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

- İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

kasabayı kaplayan köpükler

Gard İrlanda Şiddetli Rüzgar 

-köpüklerin kapladığı ev
-köpükle kaplanan tabela
-sokaklar
-detay

( DUBLİN ) DUBLİN

- İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgardan etkilenen denizde oluşan köpükler kasabanın iç kesimlere doğru yayılarak evleri ve sokakları kapladı. İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın ardından denizden gelen köpükler kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı. Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpüklere teslim oldu. O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüklerine sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.
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