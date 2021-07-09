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İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor

1 ton 650 kilogramlık dana

Karahisar Allah Hayvan 

-Dananın besihanedeki görüntüleri
-Leyla Perçin Konuşması
-Detay

( AFYON KARAHİSAR)- 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık dana “Paşa” alıcılarını besihanede bekliyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir çiftlikte yetiştirilen ‘Simental’ cinsi dev kurbanlık dana, iri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor.İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesinde Perçin ailesine ait bir çiftlikte yetiştirilen ve 1 ton 650 kilogram ağırlığına ulaşan 2.5 yaşındaki “Paşa” alıcılarını besihanede bekliyor. Bütün hayvanlarına gözü gibi baktığını ifade eden Leyla Perçin, “2.5 yıldır Paşamıza gözümüz gibi bakıyoruz, eşim ve çocuklarımın desteği ile besledik ve büyüttük. İri cüssesi nedeniyle pazara çıkaramıyoruz. 1 ton 650 kilogram ağırlığında, fiyatı ise 50 bin lira. Hayırlı müşterilerini bekliyoruz. Bir otomobil fiyatına satmayı düşünüyoruz. Küçükten beri diğer ineklerimizden ayrı bir bakım yapmadık. Onlar ne yediyse bu da aynısını yedi. Maşallah bu ağırlığa ulaştı ve tosun gibi oldu. Doğal olarak besliyoruz. Yonca, saman, patates veriyoruz “Simental” cinsi danamıza birkaç kişi bakmaya geldi, fiyatı yüksek gelince geri gittiler. Biz pazara çıkamıyoruz, bir otomobil parası yapar. Her yıl böyle boğalık danalarımızı kurbanlık olarak yetiştiriyoruz. Seneye şuan 2 tane “Belçika Mavisi” cinsi danalarımız var şuan 7- 8 aylıklar ve seneye de onların 2 ton olmalarını hedefliyoruz” dedi.

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