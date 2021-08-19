İrem hemşire baba ocağına ayak bastı

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( BURSA )- Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen İrem hemşire ailesiyle buluştu BURSA



- Afganistan’da Taliban'ın ülkenin büyük bölümünü kontrol altına almasının ardından mahsur kaldığı bölgeden çıkarılmak için yardım bekleyen 20 yaşındaki hemşireİremKahraman, Bu sabah Türkiye'ye ayak bastı. Pakistan'dan kaldırılan uçakla İstanbul'a gelenİrem, kabus dolu saatler yaşadıklarını ancak Türk Askeri, bakanlık yetkilileri ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in devreye girmesiyle kurtarıldığını, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sonrasında otobüsle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelen Kahraman ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken o anlar kameralara anbean yansıdı. Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden sonra Afganistan’dan ayrılmak için havalimanına giden ancak burada mahsur kalanİremKahraman, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca ailesi de büyük sevinç yaşadı. Türkiye’ye gelenİremKahraman, “Kabil Havalimanına çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz ‘Türk’üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimiz de bizi misafir ettiler. Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Fakat aileme kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İremhemşirenin babası MahmutKahraman, “Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes tek tek beni aradı. Bende sürekli kızımla irtibat halindeydim. Kızım sevinçten çığlık atıyordu. Şimdi kızıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum"dedi.

Anne FatmaKahramanise, “4 gündür ne çektiğimizi kimse bilemez. Elimiz gözümüz telefondaydı. Ne yemek yiyebiliyorduk, ne uyku uyuyabiliyorduk. Bugün yüzümüz güldü. Güzel haberini alınca mutlu olduk. Tüm bakanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, hiç yalnız bırakmadılar. Türk askerleri bölgeye gitmeden önce kızım ile görüştüğümde bizden helallik istedi. Kendisinden umudumuzu kesmemizi istedi. Ondan sonra biz tamamen yıkıldık. Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu ” şeklinde konuştu.

Şimdi kızım yanımda o ana sarılıyorum. Allah birdaha bu duyguyu yaşatmasın" diyerek sözlerine son verdi.

