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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İranlıların Avrupa hayali Tekirdağ'da bitti

İranlıların Avrupa hayali Tekirdağ'da bitti

Araçtan detaylar

Güzergah İran Akalan İranlılar Trol 

-Polis ekibinin aramaları
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 9 İranlı Tekirdağ'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul güzergahını kullanarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan şahısların olduğu ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube ekiplerince yolda tedbir alındı. Göçmenlerin olduğu minibüs takibe alınarak Tekirdağ girişi Beyazköy mevkiinde durduruldu. İ.Ö. idaresindeki 34 BBG 430 plakalı minibüs durdurularak, aracın içerisi kontrol edildi. Aramalar sonucunda bir kadın olmak üzere araçta toplamda 9 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü İ.Ö. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler geri gönderilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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