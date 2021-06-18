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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İranlılar seçimlerden umutlu

- İranlılar seçimlerden umutlu

Oy kullanma görüntüleri

İran Lyon İranlılar Umutlu 

-Tahran Hüseyniye’yi İrşad oy kullanma merkezinden detay
-Mahsa Latifi ile röportaj
-Ali Ekber Sadegi ile röportaj
-Ehsan Porrahim ile röportaj

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başlayan halk, umutlu. İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı.
83 milyon nüfusa sahip ülkede, toplamda 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek. Ülke genelinde yerel saatle 07.00’da başlayan oy kullanma işlemleri gece 00.00’a kadar devam edecek. Gerek duyulması halinde oy kullanma işlemleri iki saat daha uzatılabilecek. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işleminin gece yarısı tamamlanması ile birlikte seçim sonuçlarına dair ilk verilerin açıklanmaya başlayacağını ve sonuçlarının yarın netlik kazanacağını açıkladı.
İranlı seçmen Mahsa Latifi, “Bir İranlı olarak seçimlerde benim de söyleyecek bir sözüm var. Seçimlere katılmak benim görevim. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanın ise bize verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Ehsan Porrahim ise, “Bu milli güne ben de katıldım. Seçimlerden umutluyum. Cumhurbaşkanı ve belediye Meclis üyelerini belirmek için oy kullanacağız. Bu bizim görevimizdir ve yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Bir diğer İranlı seçmen olan Ali Ekber Sadegi, “Kendi ülkemizin geleceğini gücümüz yettiği kadarıyla belirmek için sandık başına geldik. Özgür, güçlü ve gelişmiş bir İran için oy kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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