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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İranlılar, Reisi’nin seçim zaferini kutluyor

- İranlılar, Reisi’nin seçim zaferini kutluyor

Tahran İmam Hüseyin Meydanı

Cumhurbaşkanlığı Muhafazakar Başkent İranlılar Umutlu 

-İbrahim Reisi’ye destek gösterisi

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’da 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi’yi destekleyen İranlılar, Reisi’nin zaferini kutlamak için başkent Tahran’da sokaklara döküldü. İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olurken, Reisi’yi destekleyen İranlılar seçim zaferini kutladı. Başkent Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda gösteri düzenleyen Reisi destekçileri, Reisi’nin posterlerini taşıyarak, yeni Cumhurbaşkanına destek sloganları attı. Kutlamalara katılan İranlı Meryem Ahmedi, “Reisi, Cumhurbaşkanı olduğu için çok mutlu hissediyorum, 8 yılın ardından İran’ı değiştirebilecek tek kişi İbrahim Reisi’ydi. Eminim ki çok iyi çalışacak ve halkla birlikte İran’ı yeniden inşa edecek. Biz gençler umutluyuz ve her zaman onun arkasındayız” dedi.
İranlı Meysem Bakhtiyari ise, “İran’ın zaferini kutlamak için buradayız. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, seçimleri kazandı. Gerçekten çok mutluyuz, bu zafer hepimizin” ifadelerini kullandı. İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu. Reisi, 28 milyon 933 bin 4 oydan 17 milyon 926 bin 345’ini alarak seçimi kazandı.
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