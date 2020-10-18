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( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İranlı kadın bir kişi konakladığı otel intihar girişiminde bulundu İSTANBUL



- İstanbul’da konakladığı otelde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Beyoğlu Feridiye Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu olan 28 yaşındaki kadın Anahıta K. isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle konakladığı otelde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar ettiğini gören bir çalışan durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Anahıta K. isimli şahıs Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (SA-ÖFA



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