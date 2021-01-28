- İranlı Bakan Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabishvili ile görüştü



- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Gürcistan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve Rusya’yı kapsamında bölge turu kapsamında Gürcistan temaslarına devam ediyor. Zarif, başkent Tiflis’teki temasları kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Zarif’in Başbakan Giorgi Gakharia ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



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