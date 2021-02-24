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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İran ve Irak’ta başlayan Avrupa hayali Tekirdağ’dan öteye gidemedi

İran ve Irak’ta başlayan Avrupa hayali Tekirdağ’dan öteye gidemedi

Araçtan detaylar

Ali İl Polis İran Akalan Trol 

-Düzensiz göçmenler araçtan inerken

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Avrupa hayali ile İran ve Irak’tan gelen 8 düzensiz göçmen, Tekirdağ’dan öteye gidemediler. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri yasadışı geçişe yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İstanbul’dan yola çıkıp düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen 34 AD 069 plakalı araç takibe alındı. Çorlu Kavşağından takibe alınan araç, Süleymanpaşa İlçesi Beyazköy mevkiinde polis megafonu ile usulüne uygun bir şekilde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 6 İran, 2 Irak olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü S.D. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete alındı. (HLD-
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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