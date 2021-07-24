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- İran Türklerinden su krizi protestolarına destek gösterisi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İran Türklerinden su krizi protestolarına destek gösterisi

- İran Türklerinden su krizi protestolarına destek gösterisi

Gösteriden görüntüler

Su Protesto İran Kuraklik Hükümet 

-Detay

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın Tebriz kentinde, Huzistan eyaletinde 9 gündür devam eden kuraklık ve su kesintilerine karşı başlayan protestolara destek gösterisi düzenlendi.
İran’ın Tebriz kentinde Türk aktivistlerin çağrısıyla Huzistan eyaletinde 9 gündür devam eden kuraklık ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolara destek gösterisi gerçekleştirildi.
İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Tebriz kentindeki gösterilerde sloganlar atılarak, hükümetten ülkenin güneyindeki su sorununa çözüm bulunması istendi. İran’ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletinde 15 Temmuz perşembe günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık nedeniyle gösteriler başlamıştı. Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler, Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayıldı.
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