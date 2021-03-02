Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

Başkale Devlet hastanesi görüntüsü

Hastane Jandarma Kaçak Göçmen Kaçakçılığı Şafak Operasyonu 

-Cenaze aracı görüntüleri
-Cesedin morga bırakılması
-Genel detay görüntüler

( VAN ) - VAN

- Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmene ait bir erkek cesedi bulundu. Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi’nde jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine sınır bölgesinde düzensiz göçmene ait donmuş bir erkek cesedi bulundu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır bölgesinde yapmış olduğu incelemede Gelenler Mahallesi’ne bağlı Davutabat mezrası yolu üzerinde yerde yüz üstü yatmış bir erkek cesedi buldu. Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen 25 yaşlarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Öte yandan, yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi’nde ikamet eden ve göçmen kaçakçılığı suçundan araması bulunan F.A. ile oğlu F.A.’yı ise yapılan şafak operasyonuyla yakaladı. (HA-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı