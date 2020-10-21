İran konsolosu Halk kütüphanesine bin kitap bağışladı

- Bağışlanan kitaplardan detay

- İran konsolosunun kütüphaneye gelmesi

- İran konsolosu ile kültür müdürünün açıklamaları

- Kütüphanenin gezilmesi

- Konsolosun kitap hediye etmesi



( ERZURUM ) -- İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh: “İlim ve Edebiyat milletleri birleştirir” ERZURUM



- İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Erzurum İl Halk Kütüphanesine bin kitap bağışında bulundu. Erzurum İl Halk Kütüphanesi binasına gelen İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz kapıda karşıladı. Soltanzadeh Kütüphaneyi gezdi, kütüphane hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz Kütüphane hakkında konsolosa bilgi verdi. İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, “Kitap bizlerin en iyi dostudur. Kitapları iyi dostlarımıza hediye ettik. Emek verilerek kütüphane yapılmış. İran tarihinden çeşitli bin kitap hediye edildi. Böyle dostlara kitap hediye etmek çok güzel. Kitapların hediye edilmesi bizlere verilen dostlukları kardeşliği birleştirecek. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Bilim, fikir alış-verişimiz daha iyi olacaktır, ayrıca bu kitaplar İran’ın Doğu Azerbaycan Genel Müdürlüğü’nden sizlere bağışlanmış, İlim ve Edebiyat milletleri birleştirir” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ise “Alan itibariyle Kültür Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin en büyük Kütüphanesinde bulunuyoruz. Hacim olarak 1 milyon kitap bünyesine sahibiz. Bu rakama şimdiden ulaşmış bulunuyoruz. Kütüphanemizde kalitemizi artırıcı çalışmalar başlattık. Doğu ve Batı Edebiyatının tüm ürünlerini, özellikle yakın komşularımızdan başlamak üzere kütüphanemizde bulundurmak istiyoruz. Başkonsolosumuzun ciddi bir hediyesi olan İran Edebiyatı’nın tüm klasik eserleri önünde bulunuyoruz. Kitap yardımlarına devam edeceklerini bildirdiler. Yaklaşık olarak bin eser sözünü de almış olduk. Bizler bu tip bağışları yurt içi ve yurt dışından kabul ediyoruz. Okudukları eserleri de bizlere bağışlayabilirler. İran ile hem kültürel hem de tarihi bağlarımız bulunmaktadır. Dünyanın en güzel hediyesi bildiğiniz gibi kitaptır” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra karşılıklı kitap hediyesi yapıldı. Kitap hediyelerinden sonra İl Müdürü Almaz, konsolos ve beraberindekilere kütüphaneyi gezdirerek kütüphane hakkında bilgi verdi. (ŞG-AT)



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