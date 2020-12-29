Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İran, kendi ürettiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test ediyor

- İran, kendi ürettiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test ediyor

Aşının vurulması

İran Yan Etki Yerli Üretim 

-Detay

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran korona virüse karşı ürettiği “COVIRAN Bereket” adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
İran’ın yerli üretimi olan “COVIRAN Bereket” adlı korona virüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi. İran’ın geliştirdiği “COVIRAN Bereket” adlı aşıyı gönüllü olarak ilan yaptıran kişi İran Fermanı İmam Yürütme Kurulu Başkanı ve korona virüs aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir’in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Aşının klinik testlerin tamamlanması için bugün 3 gönüllü daha üzerinde uygulanması gerekiyor. Aşı için 65 bin kişinin gönüllü olduğunu açıklayan İran Fermanı İmam Kurulu, aşının toplamda 56 kişi üzerinde test edileceğini ve gönüllü olan 56 kişiye ilk aşı vurulduktan 14 gün sonra ikinci dozun verileceğini açıkladı.
“COVIRAN Bereket” adlı korona virüs aşısının son aşamasında ise gönüllü aşı olanlara 28 gün sonra son dozun enjekte edilerek klinik testlerin son bulacağı belirtildi. Korona virüs aşısı için gönüllü olan Tayyibe Muhbir’in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement