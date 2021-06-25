Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı

- İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı

Belgeselden görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

Yabancı Turist Belgesel Petrol Başkent Turist 


- İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları başkent Tahran'da düzenlenen "Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları" adlı belgesel ile tanıtıldı. İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için başkent Tahran'da bir belgesel programı düzenlendi.
Programda, Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gülistan eyaletine bağlı Gümüş Tepe ve Akkale bölgelerindeki çamur volkanları "Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları" adlı belgeselde sergilendi. Turistik değere sahip çamur volkanlarının tanıtıldığı belgeselde, ilk olarak ülkenin kuzeyinde yer alan Gümüş Tepe bölgesinde bulunan Pembe Göl ve Karnı Yarık çamur volkanları birer doğa harikası olarak tanıtıldı. Türkmenistan ile İran sınırında yer alan Göbeklice ve yine Gülistan eyaletinde bulunan çamur volkanlarının ise aktif olduğu ve tedavi amaçlı kullanılabileceği belirtildi. İran Cumhurbaşkanlığı Yeraltı Maden Teknolojileri Geliştirme ve Planlama Kurumu Başkanı Kambiz Mehdizade, çamur volkanları ile ilgili belgesel hakkında, "Biz, bu belgeseli yapmadan önce konu hakkında uzman olan bazı isimler, çamur volkanları aktif olmadığı gerekçesiyle belgeseli eleştirdiler. Ancak bizim Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları belgeselimiz Gülistan eyaletindeki çamur volkanlarının aktif olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. İran'ın Batı Azerbaycan ile Sistan ve Belucistan eyaletlerinde de benzer çamur volkanlarının olduğuna işaret eden Mehdizade, çamur volkanlarının turistik amacın dışında tedavi amaçlı olarak da kullanılabileceğini söyledi.

Mehdizade, "Yer biliminde istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda çok geride kaldık. İran'da yer bilimi çalışmaları 5 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer bilimi çalışmalarını daha da geliştirmeliyiz" dedi.
Volkanik arazilerde kil, mil, sıcak su ve gaz çıkışından oluşan küçük çamur konileri olan ve normal volkanlardan daha küçük çamur volkanları, genellikle petrol alanlarında bulunuyor. Dünyada tortul volkanı olarak da bilinen bin çamur volkanından 400 kadarı Azerbaycan’da yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement