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- İran’ı sel vurdu: 1 ölü, 4 kayıp
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İran’ı sel vurdu: 1 ölü, 4 kayıp

- İran’ı sel vurdu: 1 ölü, 4 kayıp

sel bölgesi detay

( TAHRAN ) TAHRAN

İran Sel Felaketi Şiddetli Yağış Gesi Felaket 


- İran’ın Kirman şehrinde dün başlayan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden haber alınamıyor. İran’ın güneyinde yer alan Kirman şehrinde dün akşam başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağışın ardından sel felaketi meydana geldi. Şehre bağlı 21 köy ve ilçeyi vuran selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.
Sel bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Kirman şehri Kızılay yetkilisi Rıza Fellah, bölgede etkili olan yağışlar sonrası taşan nehirlerin sele neden olduğunu belirterek, “Selden etkilenen köy ve kentsel alanlara yardım ekipleri gönderildi. Yardım çalışmaları hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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