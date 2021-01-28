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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İran Dışişleri Bakanı Zarif Gürcistan’da

- İran Dışişleri Bakanı Zarif Gürcistan’da

Zarif'in gelişi

Çatışma İran Aria Müzakere Irak 

-Karşılanma
-Detay
-Khvtisiashvili açıklama

( TİFLİS ) TİFLİS

- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis’te, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiashvili tarafından karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve Rusya’yı kapsamında bölge turu kapsamında dün gerçekleştirdiği Ermenistan ziyaretinin ardından Gürcistan’a geldi. Zarif, sabah saatlerinde Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandre Khvtisiashvili tarafından Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Zarif ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Zarif, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ve Başbakan Giorgi Gakharia ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Zarif daha sonra, Gürcistanlı askerlerin anısına Kahramanlar Anıtı'na çelenk bırakacak. Zarif’i havalimanında karşılayan Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiashvili, “Zarif, bölge turu kapsamında Gürcistan'a geldi, Tiflis'e gelmeden önce diğer bölge ülkelerine de ziyaretler gerçekleştirmişti. Zarif’in bölge turunun amacı, bölgedeki olayları özellikle de Karabağ’daki çatışmalar sonucunda bölgede ortaya çıkan yeni durumu ile kalkınma ve güvenlik konularını komşu ülkelerle müzakere etmek” dedi.
Zarif'in Gürcistan ziyaretinden bir gün önce açıklamada bulunan İran'ın Tiflis Büyükelçisi Akbar Qasemi Aliabadi ise "Zarif'in Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi ziyareti, bölgedeki önemli süreçlerin gelişmesinde, barışın tesisi ve güçlendirilmesinde bir dönüm noktası olabilir” dedi.

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