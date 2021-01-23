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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İran'dan getirilen 99 kilo eroin yakalandı

İran'dan getirilen 99 kilo eroin yakalandı

Karda eroin arayan narkotik köpeği

Tahkikat Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik 

-saklanan yerde bulunan eroin
-çuvallar
-yakalanan eroinler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'dan getirilen 197 ayrı paket içerisinde preslenmiş olarak 99 kilo eroin jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'İran’dan Hakkari ili Yüksekova ilçesine yasadışı yollardan uyuşturucu madde getirileceği' bilgisi alınması üzerine sınırı kaçak yollardan geçen 12 katır ve 7 kaçakçı takibe alınmış; 22.01.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde yapılan adli arama faaliyetinde bahse konu şahısların malzeme sakladıkları bölgede; 197 ayrı paket içerisinde preslenmiş olarak 99.000 gram eroin maddesi, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi, 2.000 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
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