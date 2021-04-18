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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- İran’daki depremin bilançosu netleşiyor: 1 yaralı

- İran’daki depremin bilançosu netleşiyor: 1 yaralı

evlerinin önünden detaylar

Artçı Deprem Deprem İran 

-evlerden kopan parçalar
-dağlardan detaylar

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Gunave şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde çok sayıda evde hasar oluştuğu ve 1 kişinin yaralandığı açıklandı. İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Gunave şehrinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bilanço netleşmeye başladı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, depremin meydana geldiği bölgede 30’a yakın köy bulunduğunu belirterek, “Depremin meydana geldiği bölgede çok sayıda ev hasar gördü ve ne yazık ki şu ana kadar 1 kişinin yaralandığı bilgisi var" ifadelerini kullandı. Depremin ardından bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiğini belirten Halidi, "Bölgede elektrik, telefon hatları ve internet kesintisi mevcut. Umuyoruz ki can kaybı meydana gelmez" dedi.
Depremde bölgede bulunan dağlardan kopan parçalar toz bulutuna yol açarken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.5 olan 16 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.
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