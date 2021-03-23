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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- İran'da zincirleme trafik kazası: 14 ölü

- İran'da zincirleme trafik kazası: 14 ölü

Kaza sonrasından görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

Hastane Kaçak Göçmen İran Kaçak Trafik Kazası 


- İran'da bir kamyonet ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında 8 çocuğun da olduğu 14 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki Zahidan - Haş karayolunda bir kamyonet ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Aralarında 8 çocuğun da olduğu 14 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı" dedi.
Halidi, yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Kazaya karışan araçlardan birinde kaçak göçmenler bulunması nedeniyle can kaybının yüksek olduğu öğrenildi.
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