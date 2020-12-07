Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İran’da sel: 7 ölü

İran’da sel: 7 ölü

Selden görüntüler

( TAHRAN ) İran’da sel: 7 ölü TAHRAN

İran Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 


- İran’ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. İran’ın güneyinde yer alan Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İran Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar yerel basına yaptığı açıklamada, Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Neccar, selin Buşehr ve Fars eyaletlerinde ağır maddi hasara neden olduğunu belirterek, “Fars eyaletinde 2 ve Hürmüzgan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selin etkili olduğu bölgelerde yardım çalışmaları devam ediyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı