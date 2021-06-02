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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İran’da petrol rafinerisinde yangın

- İran’da petrol rafinerisinde yangın

-Yangından görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

İran Petrol Rafinerisi Petrol Başkent Trol 


- İran’ın başkenti Tahran’da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde bulunan Şehid Tondguyan adlı petrol rafinerisinde yangın çıktı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyerek, “Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi” dedi.
Olayda herhangi bir can kaybının henüz belirlenmediği açıklanırken, yangın sebebiyle tesisteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı.
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