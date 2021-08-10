Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İran’da petrokimya tesisinde yangın çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- İran’da petrokimya tesisinde yangın çıktı

- İran’da petrokimya tesisinde yangın çıktı

Tesiste yangın

Petrol İhracatı Yakıt Tankı Yangın Altın Petrol 

-Alevlerin yükselmesi

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın Basra Körfezi’nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında yangın çıktı. Basra Körfezi’nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında henüz nedeni bilinmeyen bir yangının çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Hark petrokimya tesisinin yakıt tankında çıkan yangın sonrası yakıt tankları boşaltılırken saatler süren söndürme çalışmaları sonrası yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. İran’ın güneyinde yer alan Basra Körfezi’ndeki Hark petrokimya tesisi petrol ihracatının yapıldığı önemli tesislerden biri olarak kabul ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı