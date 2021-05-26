- İran’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

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( TAHRAN ) TAHRAN



- İran’ın Aseluye kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki İntihab Petrokimya Tesisi'ndeki boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. Oksijen aktarımı sırasında yaşanan patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede bulunan araçlarda ve evlerde hasar oluştuğu ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

