Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- İran’da petrokimya fabrikasında patlama

- İran’da petrokimya fabrikasında patlama

fabrika patlaması

Fabrika İran Kimya Kimya Fabrikası Gesi 

-detay

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bender İmam ilçesindeki bir petrokimya fabrikasında patlama olduğu belirtildi. İran devlet medyasının haberine göre, yerel saatle 15.45’te Huzistan eyaletine bağlı İmam Humeyni Limanı’ndaki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi. Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi Genel Müdürü Mehrzad Gaybi, fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının yaşanmadığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı