- İran’da petrokimya fabrikasında patlama

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( TAHRAN ) TAHRAN



- İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bender İmam ilçesindeki bir petrokimya fabrikasında patlama olduğu belirtildi. İran devlet medyasının haberine göre, yerel saatle 15.45’te Huzistan eyaletine bağlı İmam Humeyni Limanı’ndaki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi. Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi Genel Müdürü Mehrzad Gaybi, fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının yaşanmadığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.



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