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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İran’da Merak Uyandıran Afiş: “teşekkürler Mossad”

- İran’da Merak Uyandıran Afiş: “teşekkürler Mossad”

Üst geçide asılmış bayrak

Sosyal Medya Terör Saldırısı Başkent İsrail Bayrağı Saldırı 

-Kaynak: İHA

( TAHRAN ) - İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad” TAHRAN

- İran’ın başkenti Tahran’da bir üst geçide, altında “Teşekkürler Mossad” yazılı İsrail bayrağının da bulunduğu afiş asıldı. Bayrağın altında yer alan yazının Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastına gönderme olduğu düşünülüyor. İran’ın başkenti Tahran’da bir üst geçide asılan İsrail bayrağı ülkede gündem oldu. Tahran’ın doğusunda yer alan Tehranpars Caddesi üzerinde bulunan bir üst geçide, altında “Teşekkürler Mossad” yazılı İsrail bayrağı asıldı. İranlı yetkililerden üst geçide asılan İsrail bayrağına ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, İranlı sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterdi. Üst geçide asılan İsrail bayrağı altında yazılan “Teşekkürler Mossad” yazısı ile İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastına gönderme yapıldığı şeklinde yorumlandı. İranlı nükleer fizikçi Fahrizade Mahabadi, Tahran’a bağlı Abserd kentinde düzenlenen bir terör saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Fahrizade suikastına yönelik başlatılan soruşturmada faillerin tespit edildiği bildirilmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de konuya ilişkin açıklamasında, Fahrizade’nin ölümünde İsrail’in rolü olabileceğine yönelik söylemlerde bulunmuştu.
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