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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İran'da Kovid-19 tedbirleri

İran'da Kovid-19 tedbirleri

- Kovid - 19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakların sakinliği - Araçların geçişiTAHRAN - İran yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarının artması nedeniyle Kovid - 19 salgınını kontrol altına almak amacıyla 15 gün sürecek sıkı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Kısıtlamalar kapsamında akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Kısıtlamalar nedeniyle başkent Tahran 'daki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Koronavirüs İran Başkent Trol 

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